Сочи, Краснодарский край, 3 сентября, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Пожар произошел в четырехэтажном доме в Сочи, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Пожар

Сообщается, что огнем была охвачена площадь в 800 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован спасателями. В результате происшествия пострадал один человек. Других подробностей произошедшего пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 2 сентября произошел пожар в пятиэтажном жилом доме в Басманном районе Москвы. В ходе ликвидации возгорания из пожара были спасены четыре человека, среди которых трое детей. Всех пострадавших передали медикам для осмотра.