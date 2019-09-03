Токио, 3 сентября, 2019, 04:35 — ИА Регнум. О предстоящих изменениях в составе правительства Японии, которые произойдут 11 сентября, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, передаёт 3 сентября общественное телевидение страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

По словам Абэ, кадровые изменения также коснутся Либерально-демократической партии Японии.

О том, что Абэ в середине сентября собирается внести изменения в состав правительства, ИА REGNUM сообщало в конце июля.

В начале августа на экстренном заседании правительства его члены вручили Абэ прошения об отставке. В результате у Японии сменился министр иностранных дел (им стал Таро Коно), министр обороны (теперь Ицунори Онодэру).