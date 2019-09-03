Пекин, 3 сентября, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Граждане Китая пожертвовали более 3,17 млрд юаней (около $442 млн) через интернет-платформы благотворительности в 2018 году, что на 26,8% больше, чем годом ранее, сообщает 2 сентября агентство Синьхуа.

Китайские юани

В рамках доклада об имплементации китайского закона о благотворительности, выпущенного Китайским филантропическим исследовательским институтом, стало известно, что в общей сложности 20 платформ в настоящее время законным образом собирают пожертвования граждан Китая.

В 2018 году было запущено более 21 тыс. запросов на сбор пожертвований через более 1400 благотворительных организаций, в которых китайские интернет-пользователи совокупно приняли участие 8,46 млрд раз.

Согласно докладу, в Китае было зарегистрировано 5260 благотворительных организаций на 2018 год, что на 34,5% больше, чем годом ранее.

Провинция Гуандун заняла первое место по стране, насчитывая 748 благотворительных организаций. За ней следуют Пекин и Чжэцзян с 728 и 630 соответственно. Регионы Нинся, Гуанси и Шаньдун заняли три первых места по темпам роста числа благотворительных организаций. Отметим также, что соответствующий закон, регулирующий эту сферу общественной жизни, был запущен 1 сентября 2016 года.