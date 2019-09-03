Пекин, 3 сентября, 2019, 03:55 — ИА Регнум. В общей сложности 735 млн железнодорожных поездок совершили граждане Китая с 1 июля по 31 августа 2019 года, что на 10,4% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в Китайском железнодорожной корпорации (CRC), передает агентство Синьхуа.

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24 августа 13,69 млн пассажиров воспользовались услугами железнодорожного транспорта Китая, что является рекордным показателем, сообщили в корпорации. В указанный период летнего пика перевозок железнодорожные власти пристально следили за бесперебойностью работы транспортной сети и безопасностью даже несмотря на мощные тайфуны и ливни, оползни и сели в некоторых частях страны.

Летний пик железнодорожных перевозок в Китае традиционно выпадает на период с 1 июля по 31 августа и является серьезным испытанием для железнодорожных сетей Китая. В это время студенты вузов, как правило совершают поездки между малой родиной и местами обучения, а также очень популярен туризм.