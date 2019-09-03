Нижнекамск, Татарстан, 3 сентября, 2019, 03:47 — ИА Регнум. Следователи Нижнекамска объявили в розыск мужчину, который два месяца терроризировал одну из школ города и лицей, домогаясь малолетних девочек, идущих в учебное заведение и из него. На основании описаний пострадавших, число которых не сообщается, были составлены фотороботы. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по РТ.

Сайт СУ СК России по РТ Розыск

Уголовное дело, которое было возбуждено по статье ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), находится в производстве следственного отдела по Нижнекамску. Следователи отмечают, что неизвестный мужчина с декабря 2017 года по середину февраля 2018 года орудовал около школы № 9 и лицея № 24. Известно, что преступнику от 40 до 55 лет, рост до 180 см. Напуганные дети не смогли дать более точного описания, и по этой причине на основании показаний было выполнено два фоторобота одного человека.

Следователи просят граждан сообщить по телефону 02, если им что-то известно о преступнике, гарантируя анонимность.

В соцсетях тем временем идёт обсуждение ситуации и звучат версии, что этот человек уже привлекался по схожей статье.

Тем временем в Кемерово осуждён на 12,5 года колонии строгого режима местный житель, который переписывался в соцсетях с несовершеннолетними девочками на интимные темы, присылая им фото и видео. Мужчину осудили по той же статье, по которой предстоит ответить нижнекамскому маньяку.