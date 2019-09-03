Богота, 3 сентября, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Среди шестерых убитых человек на юго-западе Колумбии оказался и кандидат в мэры муниципалитета Суарес, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Убийство

Сообщается, кандидат от либеральной партии Карина Гарсия была убита в своем автомобиле по дороге в один из высокогорных регионов страны. Неизвестные открыли огонь по автомобилю. В результате стрельбы помимо Гарсии погибли еще пять человек. Среди них была мать кандидата в мэры, трое местных активистов либеральной партии и кандидат в муниципальный совет. Местные власти уже обвинили в нападении повстанцев из революционных вооружённых сил Колумбии (ФАРК).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа лидеры распущенной повстанческой группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (ФАРК или FARC) объявили о новом этапе вооруженной борьбы с колумбийскими властями. Власти Колумбии уже поспешили обвинить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в поддержке повстанцев.