Якутск, 3 сентября, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Лена в Якутии достиг критических отметок, в связи с чем возникла угроза обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения Якутска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

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«На данный момент уровень воды в реке Лене на 2,5 метра ниже многолетней нормы и выше зимнего минимума всего на 1,3 метра. Если до образования ледостава (октябрь-ноябрь) ситуация не изменится, то возникнет угроза прекращения поступления воды в «Водоканал», и население останется без нормального водоснабжения», — пояснили в ресурсоснабжающей организации.

«Водоканал» заключил договор с Московским государственным университетом, в рамках которого специалисты проведут дноуглубительные работы — расширят не менее чем в два раза прорези в песчаной косе.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с мелководьем на реке Лена 31 августа в Якутии ввели режим ЧС.