Пекин, 3 сентября, 2019, 03:31 — ИА Регнум. Железнодорожная полиция Китая поймала 11 775 нарушителей за время летнего бума железнодорожных перевозок, который завершился 31 августа, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Железнодорожная полиция направила специальные группы по всем ключевым вокзалам страны для борьбы с кражами, грабежами и мошенничеством, сообщили в полиции, добавив, что 3031 такой случай был раскрыт с задержанием 1171 подозреваемого.

Полиция наказала 29 тыс. нарушителей закона, общественного порядка и безопасности, которые силой занимали чужие места, устраивали пьяный дебош и спекулировали билетами, сообщили в ведомстве. Операция проходила совместно с органами общественной безопасности на местах.