Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Неизвестный злоумышленник в маске открыл огонь по сотрудникам полиции в районе Бруклин американского Нью-Йорка, передает телеканал PIX-11.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

Сообщается, что полицейские во время патрулирования улиц заметили подозрительного человека и попытались его остановить. В ответ мужчина открыл огонь и попытался скрыться с места происшествия, однако прибывшее подкрепление заблокировало его в жилом доме. В результате перестрелки преступник был убит. О пострадавших полицейских информации не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа американская полиция проверяла информацию о стрельбе в районе школы в городе Риверсайд (штат Калифорния). По сообщениям очевидцев, недалеко от школы были слышны выстрелы, учебное заведение было закрыто. Задержаны двое подозреваемых в произошедшем.