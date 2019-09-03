Пекин, 3 сентября, 2019, 03:09 — ИА Регнум. Новая радиостанция, вещающая в районе «Большого залива» Гуандун-Гонконг-Макао начала свое вещание на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

CountdownCrispy В радиостудии

Радио транслируется на частотах FM 101,2 и MW 1215 на протяжение 21 часа в сутки преимущественно на кантонском наречии, а также на диалектах хакка, чаошаньском наречии и шаньтоуском наречии, сообщил оператор нового радиоканала China Media Group в пресс-релизе по случаю запуска радиостанции.

Данный шаг призван раскрыть все потенциальные преимущества региона, улучшить взаимодействие между материком, Гонконгом и Макао, а также помочь двум специальным административным районам интегрироваться в Китай.