Копенгаген, 3 сентября, 2019, 03:00 — ИА Регнум. Правительство Дании выделит 11 млн датских крон (около 1,5 млн евро), чтобы выкупить четырех пожилых слонов у цирков в стране, сообщает JydskeVeskusten.

Цирковые слоны

Сообщается, что трое слонов, Лара, Джунгли и Дженни, содержатся в цирке Arena. За них правительство заплатит 8,25 млн крон. За слониху Рамболина из цирка Trapez власти заплатят около 3,7 млн датских крон. Выкупленных животных примет у себя национальный парк Кнутенборг. Владельцы парка отмечают, что для слонов у них созданы комфортные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Эритрея присоединилась к Инициативе по защите африканских слонов (EPI). Организация занимается борьбой за сохранение африканских слонов как вида. В настоящее время в инциативе участвуют 20 государств.