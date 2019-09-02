Лондон, 3 сентября, 2019, 02:50 — ИА Регнум. Слова британского премьер-министра о Второй мировой войне не разделяет большинство британцев, сообщил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Сталин и Черчилль на Ялтинской конференции. 1945

Комментируя заявление Джонсона о том, что Польша в сентябре 1939 г. оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней», российский дипломат заявил:

«Подавляющее большинство россиян и британцев, вспоминая о Второй мировой войне, отдают дань памяти павшим и чтут советско-британское союзничество. Сожалеем, что премьер-министр избрал другой ракурс, который, к счастью, не пользуется значительной популярностью в Великобритании».

Представитель посольства подчеркнул, что попытки приравнять действия СССР к гитлеровской агрессии совершенно неприемлемы.

Он предложил британскому премьер-министру вспомнить о роли дипломатов Соединённого Королевства, которые во время войны не только попустительствовали захватнической политике нацистов, в том числе в Австрии и Чехословакии, но и последовательно саботировали предложения Москвы о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши.

Напомним, 1 сентября в Варшаве прошли церемония в честь 80-летия начала Второй мировой войны. Джонсон на мероприятие не приехал, но отметился скандальным антироссийским заявлением.