Москва, 3 сентября, 2019, 02:26 — ИА Регнум. Баллистическая ракетная программа Ирана соответствует нормам международного права, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Hosein Velayati Иранские ракеты

«Для того, чтобы быть устойчивой, любая договорённость должна опираться на консенсус всех заинтересованных сторон. Это касается и разговоров про баллистическую ракетную программу Ирана, которая развивается в полном соответствии с международным правом, не подвержена никаким запретам», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 2 сентября заявил, что политика Тегерана по ядерной сделке вызвана давлением Вашингтона на участников этой договорённости (официально называется «Совместный всеобъемлющий план действий»), которые не захотели выйти из неё вслед за США.