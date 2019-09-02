Вашингтон, 3 сентября, 2019, 01:45 — ИА Регнум. Главными врагами США впервые в истории страны являются недобросовестные СМИ, распространяющие фейковые новости, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Лживые СМИ совсем сошли с ума. Пишут, что захотят, иногда ссылаются на источники (по крайней мере говорят так), никогда не проверяют информацию… Они берут хорошие новости и делают их плохими», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что, несмотря на обилие фейковых новостей, хорошие новости все равно «побеждают».

"Наш главный враг — фейковые СМИ. Впервые в истории страны они настолько вредны!», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года президент США Дональд Трамп назвал ведущие СМИ страны «врагами народа» из-за недобросовестного освещения ситуации вокруг доклада экс-спецпрокурора Роберта Мюллера, проводившего расследование по так называемому «российскому вмешательству» в президентские выборы.