Вашингтон, 3 сентября, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Бразилия согласилась беспошлинно ввозить американский этанол, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

U.S. Agricultural Research Service Завод по производству этанола. США

«Бразилия позволит ввозить больше американского спирта без пошлин, это решение уже приветствуют бразильские предприятия», — заявил он.

Трамп добавил, что это очередной шаг перед заключением справедливого торгового соглашения с Бразилией. По его мнению, это сулит американским фермерам более выгодные условия. Также Трамп подчеркнул, что уже готовит меры по допуску автомобильного топлива Е-15 (смесь бензина с этанолом) для круглогодичного использования в США.

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«Будет даже лучше для производства спирта, заодно мы сохраним наши маленькие очистительные предприятия», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Трамп анонсировал допуск автомобильного топлива Е-15 для круглогодичного использования в Соединенных Штатах. В ходе своего выступления он подчеркнул, что создает вместе с фермерами светлое будущее, которое настанет «с помощью чистого и доступного американского спирта».