Исламабад, 3 сентября, 2019, 00:54 — ИА Регнум. Пакистан не будет применять ядерное оружие первым в случае военного конфликта с Индией, заявил премьер-министр страны Имран Хан, сообщает агентство Reuters.

Nicolas Raymond Ядерное оружие

«Наши страны обе располагают ядерным оружием. Если напряженность усилится, мир может оказаться в опасности… Однако первого удара с нашей стороны не будет», — заявил он.

Слова премьер-министра также прокомментировал представитель пакистанского МИД. Он заявил, что глава правительства Пакистана таким образом подчеркивает стремление к миру и призывает участников конфликта проявлять сдержанный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа премьер-министр Пакистана Имран Хан сравнил ситуацию в Кашмире с предвоенным периодом. По его словам, миру угрожает война, подобная Второй мировой. Он также выразил опасения, что стороны могут в ходе конфликта применить ядерное оружие.