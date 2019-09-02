Турция, 3 сентября, 2019, 00:46 — ИА Регнум. О выходе из искусственной комы экс-президента Крыма Юрия Мешкова сообщила его дочь Марианна в интервью РБК.

Qırım Haber Ajansı Юрий Мешков

Эта информация от Марианны Мешковой появилась 2 сентября. Она сказала, что отца «только что разбудили». Пока он не может говорить и шевелиться, но может моргать.

Напомним, Марианна Мешкова ранее сообщила, что отца вечером 1 сентября ввели в состояние искусственной комы после инсульта.

Инсульт случился с Юрием Мешковым в Турции после конфликта с работниками гостиницы из-за номера, который, как сочли экс-президент Крыма и его жена, «не соответствовал оплаченному».