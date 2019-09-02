Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2019, 00:38 — ИА Регнум. Полностью запрещать использование смартфонов в школах нельзя. Такого мнения придерживается губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Смартфон

«Я не сторонник запретов телефонов в школах, но сторонник ограничения их использования. Мобильник — это же возможность связи с родителями. Но использовать его нужно на перемене, нужно организовать условия их хранения, чтобы в случае необходимости ребенок мог связаться с мамой или папой», — сказал глава региона в эфире телеканала «Дон 24».

По словам Голубева, избежать полный запрет поможет определение порядка использования мобильных телефонов в образовательных учреждениях.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи. Это вызвало положительную реакцию среди ростовчан.