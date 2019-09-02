Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2019, 00:23 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону) Геннадий Степушкин покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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«Мною принято решение покинуть клуб. В сложный период для команды я сделал все, что было в моих возможностях. Текущим результатом я не удовлетворен. Желаю клубу процветания и достижения всех поставленных целей», — заявил теперь уже экс-наставник.

Руководить тренировочным процессом пока будет Владимир Усин.

ИА REGNUM ранее сообщало, что российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) выступил с идеей возродить команду ростовских «армейцев».