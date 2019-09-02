Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2019, 00:15 — ИА Регнум. Футбольному клубу «Ростов» предложили расторгнуть договор аренды с управляющей компанией стадиона «Ростов-Арена» — Федеральным государственным унитарным предприятием «Спорт-Инжиниринг». Причиной этому могли стать нарекания в работе домашней площадки, что влечёт штрафные санкции.

JukoFF Стадион «Ростов-Арена»

«Речь идет о нарушении работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и иных недостатках, негативно влияющих на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей», — цитирует ТАСС пиар-директора клуба Дениса Штанько.

При этом резервный стадион желто-синих — «Олимп-2» — находится на реконструкции. Да и он не сможет вместить около 30 тыс. зрителей, которые посещают домашние матчи донского клуба. Если команда покинет «Ростов-Арену», домашние игры «Ростов» будут проводиться в Краснодаре или Волгограде.

Напомним, что после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году стадион «Ростов-Арена» стал домашней площадкой для желто-синих.