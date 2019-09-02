Тирасполь, 3 сентября, 2019, 00:13 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике 2 сентября широко отметили 29-ю годовщину образования ПМР. Как передает ИА REGNUM, в Тирасполе прошел военный парад, были организованы праздничные подворья, выставки и концерты.

Gos-pmr.ru Празднование 29-й годовщины образования ПМР

Маршем по главной площади приднестровской столицы прошли 20 парадных расчётов, в общей сложности — более 1200 военнослужащих. Парад завершило показательное выступление Роты почетного караула и Военного оркестра Министерства обороны ПМР.

Президент ПМР Вадим Красносельский в своем обращении отметил, что день 2 сентября 1990 года вошел в историю. «Безусловно, за 29 лет независимости мы прошли через множество трудностей и испытаний, в том числе через войну. В этот день выражаю особые слова благодарности защитникам Приднестровья, тем, кто стоял у истоков создания республики на Днестре», — сказал Красносельский.

При этом укрепление независимости Приднестровской Молдавской Республики и курс на международное признание остаются главным приоритетом властей ПМР.

А глава Официального представительства ПМР в Москве Леонид Манаков отметил, что «за эти годы создано прекрасное европейское государство». «Каждый человек имеет право на счастье, мирное небо, на свободный труд, на свободное передвижение, учебу, создание семьи, воспитание детей», — подчеркнул в видеообращении Манаков.