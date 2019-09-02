Кишинёв, 2 сентября, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) официально выдвинула кандидатом в мэры Кишинева депутата Иона Чебана, который уже безуспешно баллотировался на этот пост год назад. Как передает ИА REGNUM, 2 сентября Чебан подал в Центризбирком. Он заявил, что намерен заниматься хозяйством и управлением, а не политикой.

Dodon.md Ион Чебан

Главные конкуренты Чебана пока неизвестны. Предполагается, что кандидатом от правого блока ACUM может стать нынешний глава МВД и лидер Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, который выиграл выборы мэры Кишинева в июне 2018 года, обойдя Чебана.

Тогдашние власти во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, однако отказались признать победу оппозиционера и отменили результаты выборов.