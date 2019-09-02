Лондон, 2 сентября, 2019, 23:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не допустит новых переносов срока выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Об этом Джонсон заявил сегодня, 2 сентября, на пресс-конференции перед своей резиденцией на Даунинг-стрит 10.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Джонсон прямо заявил, что он ни за что не будет просить евробюрократов об очередной отсрочке Brexit, и Великобритания покинет Евросоюз 31 октября при любом раскладе.

«Не будет таких обстоятельств, при которых я попрошу Брюссель об отсрочке. Мы покинем ЕС 31 октября при любом развитии ситуации», — сказал Джонсон.

Заявление Джонсона не случайно, так как оппозиционные лейбористы и даже часть правящих консерваторов хотят 3 сентября внести законопроект об отсрочке Brexit.

Премьер-министр уверен, что его жесткая позиция по Brexit является действенным средством давления на Брюссель. Премьер-министр призвал голосовать против отсрочки.

Чем ближе очередная «окончательная» дата Brexit, тем более накаляется обстановка в политическом Лондоне. Ходят упорные слухи о том, что в случае, если парламент таки примет законопроект об отсрочке Brexit, то Джонсон распустит парламент и объявит досрочные выборы. Сам он заявляет, что выборы не нужны ни ему, ни оппозиции, однако он однозначно не говорит, что не пойдет на такой шаг.

Напомним, что лидеры Евросоюза стали намекать на возможную отсрочку Brexit, хотя каких-то конкретных предложений пока никто не делал.