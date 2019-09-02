Кабул, 2 сентября, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Пять человек были убиты, не менее 50 получили различные ранения в результате взрыва заминированного автомобиля на одной из улиц Кабула, сообщает 2 сентября афганский телеканал TOLO News.

По информации телеканала, ссылающегося на данные МВД Афганистана, мощный взрыв был произведен возле жилых домов. Многие здания получили повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 2 сентября в районе Кабула PD9 возле комплекса зданий Green Village, занятого представительствами зарубежных компаний, был взорван заминированный автомобиль.

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже объявили о своей причастности к организации этого взрыва.