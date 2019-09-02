Хмеймим, Сирия, 2 сентября, 2019, 22:50 — ИА Регнум. За последние сутки в сирийской зоне деэскалации «Идлиб» зафиксировано 40 случаев обстрелов со стороны боевиков, сообщил 2 сентября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

Defense.gov Артиллерийский обстрел

Все случаи нарушений режима прекращения огня зафиксированы российскими военными.

Российский Центр подчеркивает, что все обстрелы были устроены незаконными вооруженными формированиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа авиация США нанесла воздушный удар по зоне деэскалации «Идлиб», в которой сирийские правительственные войска объявили об одностороннем режиме прекращения огня.