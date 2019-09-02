Тбилиси, 2 сентября, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Полицейский пост в селе Цнелиси, на границе с Южной Осетией, который установила грузинская сторона, стал темой обсуждения представителей грузинских и югоосетинских силовиков в селе Эргнети. По информации службы госбезопасности Грузии, встреча состоялась 2 сентября. Как известно, появление грузинского поста в этом селе вызвало возмущение в Цхинвале, власти которого потребовали от официального Тбилиси немедленно убрать этот пост.

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Как заявил после встречи в Эргнети заместитель директора аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе, вопрос снятия поста или его переноса в другое место правительство Грузии не рассматривает. По его же информации, встреча, которая прошла в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них, носила чисто технический характер, и какие-либо конкретные договоренности на ней достигнуты не были.

По его же словам, в селе Цнелиси установлен стандартный полицейский пост, который никакой опасности для местного населения по обе стороны «административной границы» не представляет.

Позитивным моментом встречи Антадзе назвал готовность обеих сторон к продолжению диалога. Обсуждение проблем продолжится на очередной встрече, которая, по информации грузинской стороны, должна состояться 2 октября.

Безрезультатной назвал встречу в Эргнети и представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев, который заявил югоосетинским СМИ, что единственным позитивным итогом этой встречи была готовность обеих сторон к продолжению диалога. Цхинвальские власти продолжают настаивать на том, чтобы грузинская сторона убрала пост из села Цнелиси.

Грузинские же эксперты считают, что правительство Грузии, наконец, начало делать реальные шаги в ответ на проводимые Южной Осетией при «содействии России» так называемые работы по «бордеризации».