Киев, 2 сентября, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что в период президентства Петра Порошенко в стране проводились правильные реформы, но темпы их реализации были слишком медленными. Об этом он заявил 2 сентября в интервью «Украинской правде».

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В частности, Гончарук положительно охарактеризовал законодательные изменения в сферах здравоохранения и образования и одобрил внедряемые механизмы финансирования. Вместе с тем, по его оценке, «большая часть реформ была искажена отдельными коррупционными частными интересами».

«Я вообще считаю, что последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно», — отметил украинский премьер.

Как передавало ИА REGNUM, Верховная рада Украины на первом заседании 29 августа одобрила назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра страны.

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