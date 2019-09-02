Кишинёв, 2 сентября, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Молдавия рассчитывает, что Россия расширит список молдавских производителей плодоовощной и винодельческой продукции, которым разрешено поставлять продукцию на российский рынок. Об этом заявил по итогам встречи со спецпредставителем президента России по связям с Молдавией, вице-премьером России Дмитрием Козаком президент Молдавии Игорь Додон, передаёт ИА REGNUM.

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Додон отметил, что эта тема будет обсуждаться на предстоящем 19 сентября заседании молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По словам молдавского президента, в двусторонней повестке накопилось много вопросов на уровне правительств двух стран. Речь, в том числе, о выдаче российских разрешений на транспортные перевозки.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ограничила приём молдавской сельхозпродукции в 2014 году после подписания Кишинёвом соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Евросоюзом. С 2016 года Россельхознадзор постепенно разрешает поставки, контролируя их и проверяя наличие договоров с импортерами в России.