* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 2 сентября, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Представители радикального исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за взрыв, прогремевший в понедельник в Кабуле, сообщает 2 сентября афганский телеканал TOLO News.

Террористы

Напомним, речь идёт о подрыве заминированного автомобиля в Кабуле недалеко от комплекса кварталов Green Village.

Телеканал утверждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили взрыв с целью воздействия на присутствующих в стране иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в районе Кабула PD9 возле комплекса Green Village, в котором находятся представительства иностранных компаний, взорвался заминированный автомобиль.

Информации о последствиях этого взрыва пока не имеется.

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ