Кострома, 2 сентября, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Два костромских специалиста Указом Владимира Путина за трудовые успехи награждены медалью и почетным званием, сообщает пресс-служба администрации региона.

Пресс-служба губернатора Костромской области

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему хирургическим отделением Галичской окружной больницы Николаю Поспелову. Фрезеровщик ОАО «Цвет» Юрий Дукалов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Юрий Витальевич трудится на предприятии 52 года на обработке нестандартных деталей, одновременно работая на нескольких станках. ОАО «Цвет» на сегодняшний день не имеет в России конкурентов в производстве держателей фильтров для фармакологического оборудования. Это стало возможным высокоточным работам Юрия Дукалова.

Николай Поспелов в костромском здравоохранении более 45 лет, 33 из них руководит хирургическим отделением больницы в городе Галиче. За последние три года в его хирургии провели 3 тысячи успешных операций.