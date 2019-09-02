«Всё испортил Зеленский»: Лукашенко объяснил, почему не ездит на велосипеде
Минск, 2 сентября, 2019, 22:18 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы ездить на работу на электромотоцикле или велосипеде, но опасается сравнения с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он заявил 2 сентября на встрече со старшеклассниками минской средней школы №93.
«Я же езжу на работу — стыдно даже — несколькими автомобилями», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко признался, что его «всегда тянет к тому, чтобы сесть на электромотоцикл или велосипед и поехать на работу», однако «всё испортил Зеленский».
Он напомнил, что при избрании новый президент Украины пообещал ездить на велосипеде. Из-за этого, по словам Лукашенко, сам он «отказался от этой идеи», чтобы избежать «параллелей» и обвинений в подражании Зеленскому.
Следует отметить, что Владимир Зеленский так и не выполнил своего обещания и перемещается по Киеву на автомобиле с кортежем, за что уже неоднократно подвергался критике.
В ответ на обвинения Зеленский оправдывался в Facebook, указывая на то, что в его кортеж входит всего три автомобиля, которые не используют мигалок, останавливаются на светофорах и стоят в пробках наряду с другими участниками дорожного движения.