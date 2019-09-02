Рига, 2 сентября, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Падение объёма грузов в Латвии, перевезённых наземным транспортом и объёма, прокаченного по трубопроводам, составило 5,8% или 3,5 млн тонн. А всего — 57,2 млн. Об этом сообщает портал LSM.

Jevgēnijs Šlihto Чайки в рижском порту

В железнодорожной отрасли, по сравнению с 2018-ым падение было ещё большим — 7,9%. Грузооборот международных железнодорожных перевозок снизился на 8,1%. При том, что внутренние перевозки незначительны: всего 0,6 млн тонн, но и там падение — на 0,8%.

Автоперевозками было перевезено 33,7 млн тонн грузов — на 4,2% меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Внутренний транспорт — 24,5 млн тонн, снижение на 3,3%. В международных грузоперевозках было перевезено 9,2 млн тонн грузов — на 6,3% меньше. На 10,5%, снизился объём прокачанных нефтепродуктов, при этом общий тоннаж составил 1,5 млн.

Грузооборот в портах в 2019-ом остался на уровне 2018 года. Было отправлено и получено 32,4 миллиона тонн грузов, что всего на 0,2% меньше, чем в первой половине 2018 года.

На уголь приходилось 35,4% грузов, погруженных на суда. Рост составил 3,9%. Объем контейнерных перевозок увеличился на 2,7%. Отгрузка нефтепродуктов снизилась на 1,1 млн тонн или 16,5%.

Общий объём грузов, поступивших в порты Латвии, вырос на 11,3%. Причём, рост ввезённых нефтепродуктов составил 20%.

Аэропорт «Рига» показал рост грузооборота. Всего было принято и отправлено 13,3 тысячи тонн, что больше на 7%, чем в 2018-ом.