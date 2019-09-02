Бишкек, 2 сентября, 2019, 22:12 — ИА Регнум. В Киргизии в новом учебном году свои двери для детей открыли 15 новых школ. Еще 72 школы планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на церемонии открытия школ в селах Мураке и Бухара в Чуйской области.

Семен Чуйков. Дочь Советской Киргизии. 1948

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По словам главы правительства, в этом году учиться в школы пошли 1 млн 268 тысяч учеников, в том числе 156 тысяч первоклассников.

Он также отметил, что государство выделяет ежегодно тратит около 30 млрд сомов бюджетных денег на сферу образования. А также напомнил о том, что с 1 октября 2019 года власти республики планируют повысить зарплаты учителей сразу на 30%.

«Народ, который уделяет должное внимание знаниям и образованию, особенно в современном мире, всегда будет жить в благополучии и достатке», — подытожил Абылгазиев.

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