Москва, 2 сентября, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Противники строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы планируют 5 сентября провести «пикет-эстафету». Об этом сообщается в их официальном сообщении, предоставленном корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Одиночную акцию протеста, участники которой посменно будут стоять в пикете планируется провести 5 сентября с 16:00 до 22:00 в столичном районе Печатники. Организаторы отмечают, что в протестном мероприятии примут участие политики, активисты, депутаты, кандидаты в Мосгордуму, которые встанут с пикетом в знак протеста против строительства ЮВХ.

Протестующие планируют озвучить несколько требований, главное из которых — не допустить строительства ЮВХ вдоль могильника радиоактивных отходов у платформы «Москворечье».