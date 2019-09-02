Кишинёв, 2 сентября, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон 2 сентября встретился в Москве со спецпредставителем президента России по связям с Молдавией, вице-премьером России Дмитрием Козаком. Как передает ИА REGNUM, на встрече обсуждалась возможность предоставления Молдавии скидки на российский газ и обеспечение бесперебойной поставки голубого топлива.

Gazprom.ru Рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента Республики Молдова Игоря Додона

В поездке Додона сопровождает министр экономики Молдавии Вадим Брынзан и новый глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Эта же тема обсуждалась на встрече молдавской делегации с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Они обсудили новый контракт на поставку газа в Молдавию (нынешний истекает в конце 2019 года), его условия и то, как избежать повышения тарифов на газ для жителей Молдавии.

Додон также пригласил Миллера принять участие во втором Молдавско-российском экономическом форуме, который пройдет 20−21 сентября в Кишинёве.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа премьер-министр Молдавии Майя Санду объявила о готовности Кишинёва к «самому сложному развитию ситуации» с поставками российского газа в республику в том случае, если Россия и Украина не придут к соглашению.