Лос-Анджелес, США, 2 сентября, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Сотрудники береговой службы США обнаружили тела четырех человек, погибших при катастрофе коммерческого судна Conception у острова Санта-Крус, сообщает 2 сентября агентство АР.

skeezy Пожар

Сообщается, что береговая служба продолжает поиски в районе пожара и затопления судна.

Напомним, на момент возгорания на борту Conception было 39 человек, из которых пятеро были членами экипажа. Весь экипаж успел эвакуироваться, судьба 34 человек была неясной. Предварительно их признали погибшими.

Судно выгорело полностью, его остатки затонули на глубине 19 метров.

Причины трагедии выясняются.

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