Ярославль, 2 сентября, 2019, 21:53 — ИА Регнум. По меньшей мере семь человек пострадали в результате ДТП с участием трёх маршрутных пассажирских автобусов в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Пресс-служба УМВД России по Ярославской области В Ярославле на месте ДТП с участием автобусов работают сотрудники ГИБДД

Согласно данным ведомства, авария произошла сегодня около 17:15 на Московском проспекте.

«По предварительной информации, при движении в сторону центра автобус ПАЗ совершил столкновение с автобусом ПАЗ, который затем совершил столкновение с другим автобусом ПАЗ», — говорится в сообщении.

К месту аварии были направлены сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. В настоящее время выясняются все подробности инцидента.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что по уточнённым данным, в аварии пострадали десять человек, один из них госпитализирован с черепно-мозговой травмой.