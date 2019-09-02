Мадрид, 2 сентября, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Сотрудники посольства России в Испании выясняют достоверность информации о задержании гражданина РФ на борту арестованного парусного судна, перевозившего 800 кг наркотиков, сообщает 2 сентября агентство РИА Новости.

Флаг России

По информации агентства, детали этого происшествия выясняет почётный консул России на Канарских островах.

Отмечается, что на данный момент консульский отдел посольства в Мадриде и почетное консульство на Канарах не получали никаких запросов по поводу гражданина РФ, о задержании которого сообщили испанские полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Национальная полиция Испании сообщила о задержании американского парусного судна SEASCAP, перевозившего 800 кг кокаина. По данным испанских полицейских, на борту судна присутствовали три человека, являющиеся гражданами Мексики, Сербии и России.