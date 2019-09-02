«Нести ответственность за всё»: воспитанница петербургского пансиона МО РФ
Санкт-Петербург, 2 сентября, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Второго сентября в Северной столице торжественно открылось весьма необычное учебное заведение. Сразу 240 девочек из нескольких десятков регионов России стали учащимися петербургского филиала пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ.
Среди них — воспитанница Алевтина Кущ. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM девочка поделилась, что решение поступать в пансион принимала совместно с родителями. Сама Алевтина из Петербурга, раньше ее семья жила в Череповце. Отец — ветеран боевых действий, бывший спецназовец.
Преимущество при поступлении в Пансион воспитанниц Минобороны имеют дочери военнослужащих, участников и ветеранов боевых действий, удостоенных государственных наград, а также девочки, чьи родители погибли на службе Родине.
Алевтина Кущ до пансиона училась в школе с углубленным изучением японского и английского языков. Несмотря на то, что она была отличницей, все равно долго готовилась к экзаменам для поступления в учебное заведение Минобороны.
Необходимо было сдавать экзамены по русскому и английскому языку, математике, а также продемонстрировать физическую подготовку.
«Самое сложное было морально подготовиться. Нести ответственность за всё: за порядок, за временем надо будет следить», — говорит Алевтина.
Она добавила, что по родителям скучать не будет, ведь есть зимние и летние каникулы, а кроме того воспитанницам, как курсантам, положены увольнительные.
…Свою дальнейшую жизнь Алевтина хотела бы связать с журналистикой или с дипломатией. Но отдаёт предпочтение первому.
Смотрите ФОТОРЕПОРТАЖ ИА REGNUM из филиала пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге.
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