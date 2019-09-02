Санкт-Петербург, 2 сентября, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Второго сентября в Северной столице торжественно открылось весьма необычное учебное заведение. Сразу 240 девочек из нескольких десятков регионов России стали учащимися петербургского филиала пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Воспитанница Алевтина Кущ

Среди них — воспитанница Алевтина Кущ. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM девочка поделилась, что решение поступать в пансион принимала совместно с родителями. Сама Алевтина из Петербурга, раньше ее семья жила в Череповце. Отец — ветеран боевых действий, бывший спецназовец.

Алевтина Кущ до пансиона училась в школе с углубленным изучением японского и английского языков. Несмотря на то, что она была отличницей, все равно долго готовилась к экзаменам для поступления в учебное заведение Минобороны.

Необходимо было сдавать экзамены по русскому и английскому языку, математике, а также продемонстрировать физическую подготовку.

«Самое сложное было морально подготовиться. Нести ответственность за всё: за порядок, за временем надо будет следить», — говорит Алевтина.

Она добавила, что по родителям скучать не будет, ведь есть зимние и летние каникулы, а кроме того воспитанницам, как курсантам, положены увольнительные.

…Свою дальнейшую жизнь Алевтина хотела бы связать с журналистикой или с дипломатией. Но отдаёт предпочтение первому.

Смотрите ФОТОРЕПОРТАЖ ИА REGNUM из филиала пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге.

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