Опочка, Псковская область, 2 сентября, 2019, 21:32 — ИА Регнум. В городе Опочка Псковской области сегодня, 2 сентября, открыли бюст шахматного мастера Александра Петрова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, это первый в России памятник шахматному гению. Он установлен у гимназии, которая носит имя Петрова.

Александр Петров

Бюст выполнен из бронзы. Его автор — народный художник РФ, академик Академии художеств, скульптор Александр Бурганов.

На открытие памятника приехал прапраправнук Александра Петрова, тренер ФИДЕ, заведующий московским лекторием Русского географического общества Кирилл Кузнецов. В числе гостей были писатель, биограф известных шахматистов, соавтор книги «Шахматная одиссея Александра Петрова» Владимир Линдер, а также гроссмейстер России, многократный олимпийский чемпион Александр Морозевич.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, открытие памятника Александру Петрову приурочено к 220-летию со дня его рождения. Он родился в феврале 1799 года в селе Бисерево Опочецкого уезда Псковской губернии. Александр Петров научился играть в шахматы в 7-летнем возрасте и считался одним из лучших шахматистов мира в первой половине XIX века. Александр Петров — автор первой шахматной книги на русском языке, которая стала настольной книгой многих известных шахматистов. В Опочке имя Александра Петрова носят улица и гимназия, в которой несколько лет назад был открыт первый в России центр подготовки и повышения квалификации педагогов шахматного всеобуча.