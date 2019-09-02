Демянск, Новгородская область, 2 сентября, 2019, 21:16 — ИА Регнум. В ходе подводной экспедиции со дна озера Вельё в Демянской районе Новгородской области подняли останки 19 военнослужащих Красной Армии и личные вещи. Как сообщили ИА REGNUM в Российском военно-историческом обществе, среди вещей были четыре подписанных котелка, а также один пластиковый медальон.

Минобороны России

По личным вещам удалось предположительно установить имена погибших. Это — старший сержант Андрей Дезирон из Москвы, 1920 года рождения, и рядовой Иван Новиков из Ярославской области, 1909 года рождения. Имена других солдат устанавливаются.

В пресс-центре правительства Новгородской области также сообщили, что удалось прочитать и вкладыш из пластикового медальона, поднятый со дна озера Вельё.

«Ярославская область, Некоузкого р-на, ст. Волга, Спицинский с/с, дер. Журавлево, Лебедевой А. П.»

В результате архивной работы удалось выяснить, что солдата звали Лебедев Борис Константинович, 1918 года рождения. Он пропал без вести в октябре — ноябре 1941 года.

Впоследствии останки военнослужащих будут с почестями перезахоронены на новгородских воинских мемориалах либо переданы для захоронения родственникам.

Напомним, в районе озера Велье в 1941 году советские войска остановили наступление подразделений вермахта. Предполагается, что на берегах и на дне озера могут находиться останки сотен солдат и офицеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уникальная поисковая экспедиция на озере Вельё началась в средине августа. Она проводилась Российским военно-историческим обществом и поисковым отрядом «Находка». Для водолазных работ была оборудована спецплатформа. Исследования на глубине 4−6 метров вели дайверы клуба «Аквилон».