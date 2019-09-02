Мадрид, 2 сентября, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Власти Испании задержали парусное судно из США, на борту которого было найдено 800 кг кокаина, сообщает 2 сентября пресс-служба испанской Национальной полиции.

Цитата из х/ф «Пираты ХХ века». Реж. Борис Дуров. 1979. СССР

Парусник SEASCAP был задержан в международных водах недалеко от Азорских островов, на его борту находились три человека, являющиеся гражданами Мексики, России и Сербии.

Судно отбуксировано в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на Канарских островах.

Полиция отмечает, что никакого флага на паруснике не было, однако удалось установить, что судно зарегистрировано в США.

В операции участвовали испанские, британские, португальские и сербские правоохранительные органы.