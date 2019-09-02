Мехико, 2 сентября, 2019, 20:52 — ИА Регнум. В мексиканском городе Куэрнаваке произошло вооружённое нападение на автобусный терминал «Эстрелья де оро», в результате которого были убиты шесть человек, сообщает 2 сентября пресс-служба прокуратуры штата Морелос.

BenjaminNelan Стрельба

Прокуратура уточняет, что целью нападения были конкретные люди, находившиеся на автобусной станции. На месте погибли пятеро мужчин, ещё один скончался от ранений позднее.

Злоумышленники не пытались ограбить туристов и простых посетителей автовокзала. Следователи выяснили, что их целью было убийство конкретных людей.

Ведётся расследование массового убийства.

Отмечается, что в мексиканском штате Морелос за прошедшую неделю зафиксировано 17 умышленных убийств. Мексиканские силовики считают, что это связано с переделом зон влияния между местными бандами, начавшимся после ареста местного криминального авторитета.