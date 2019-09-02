Посёлок Володарский, Астраханская область, 2 сентября, 2019, 20:40 — ИА Регнум. В Астраханской области двое бывших сотрудников ДПС признаны виновными в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Двое сотрудников ДПС в Володарском районе остановили автомобиль, от водителя которого исходил запах алкоголя, и потребовали взятку в размере 15 тысяч рублей. Они позволили водителю доехать до дома и привезти оттуда деньги, а затем отпустили. Также они пытались остановить другую машину на дороге между селами Марфино и Калинино, однако водитель скрылся, оставив в машине пассажира, а они потребовали взятку у пассажира. Также известно, что они же получили 1,5 тыс. рублей за то, что не стали составлять протокол об административном правонарушении.

Володарский районный суд Астраханской области признал бывших сотрудников полиции виновными по статьям «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору», «Превышение должностных полномочий» и «Мелкое взяточничество». Каждый из них был приговорён к штрафу в размере 1,1 миллиона рублей.