Великий Новгород, 2 сентября, 2019, 20:36 — ИА Регнум. В Новгородском агротехническом техникуме в новом учебном году будут обучаться 300 первокурсников из 17 районов Новгородской области и пяти российских регионов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM

Новгородский губернатор Андрей Никитин отметил возросший интерес абитуриентов к получению сельскохозяйственных специальностей: конкурс составил два человека на место.

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «Искренне верю, что сельское хозяйство в XXI веке будет одним из локомотивов нашей экономики и одной из самых высокоразвитых отраслей. Чтобы стать востребованными в этой сфере, сегодняшним студентам нужны самые современные знания. И эти знания можно получить в агротехникуме».

К новому учебному году в техникуме сделали капитальный ремонт, дополнительно оборудовали лаборатории и мастерские, установили четыре современные сельхозмашины и симулятор управления трактором. На обновление технической базы техникум выиграл грант в размере 42,2 млн рублей. Такую же сумму по соглашению с Новгородским агротехникумом выделили спонсоры — ООО «Белгранкорм — Великий Новгород».

Глава Новгородской области заявил, что теперь техникум — одно из лучших образовательных учреждений региона. На его площадях планируется создать областной центр мехатроники и автоматизации.

Новгородский агротехникум готовит специалистов среднего звена по 15 специальностям, которые востребованы в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях отрасли. В настоящее время в техникуме обучается 1 тыс. студентов.