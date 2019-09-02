Пекин, 2 сентября, 2019, 20:26 — ИА Регнум. В Китае обнародованы результаты исследования взглядов молодежи на государственную семейную политику, проведенного газетой China Youth Daily, сообщает Синьхуа.

aproman Семья

Около 65% опрошенных китайцев в возрасте от 18 до 35 лет ожидают от государства расширения помощи в таких вопросах, как приобретение жилья и увеличение продолжительности отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком.

Почти две трети респондентов в возрасте от 26 до 29 лет указали, что большие затраты на брак и воспитание детей вынуждают их откладывать вступление в брак до более позднего возраста. Условием для устройства личной жизни они называют получение стабильного дохода, а также наличие определённой суммы накопленных денег.