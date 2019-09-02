Москва, 2 сентября, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Свободная продажа иностранцам сельскохозяйственных земель на Украине представляет большую угрозу для этой страны. Об этом заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

Эксперт напомнил, что во время предвыборной кампании президент Украины Владимир Зеленский обещал избирателям прекратить войну в Донбассе и обеспечить мир в стране. Однако вместо этого его первоочередной задачей стало снятие моратория с продажи земли.

«Само по себе в свободной продаже земли нет ничего плохого. Были бы нормальные компании. Однако придут не пушистые инвесторы, не хипстеры, придут конкретные мафиозные группировки, которые навострились, занимались покупкой земли в странах Латинской Америки. А вы знаете, что такое эскадроны смерти, которыми они обеспечивают свои латифундии — чудовищного размера территории, которыми владеют эти компании?» — спросил Марков.