Цхинвал, 2 сентября, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по факту незаконного установления грузинского блокпоста в районе села Уиста (Цнелис), заявил 2 сентября в интервью журналистам «Рес» полпред президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

ИА REGNUM Южная Осетия

По словам Джиоева, пост грузинской полиции был поставлен на территории Южной Осетии, тем самым произошло проникновение на территорию республики, что явилось поводом для возбуждения уголовного дела о нарушении госграницы. В рамках этого уголовного дела 1 сентября для изучения ситуации в приграничных районах был запущен беспилотный летательный аппарат. «То, что грузинская сторона произвела выстрелы в сторону квадрокоптера и сбила его, — является агрессивным актом против Южной Осетии», — заявил полпред.

Джиоев отметил, что грузинская сторона на технической встрече предъявила упавший дрон, указав, что аппарат был сбит гражданским беспилотником. «Следов выстрелов мы не нашли, но повреждения есть. Представители Миссии наблюдателей Евросоюза забрали его для изучения. Но тем не менее мы не получили никаких внятных объяснений, что стрельбы не было. Стрельба была, но, может быть, в дрон не попали. Они утверждают, что якобы беспилотник был сбит грузинским дроном, который использовал небезызвестный Кацарава из организации «Сила в единстве». На вопрос, что делал Кацарава в районе границы, мы чёткого ответа не получили», — подчеркнул Джиоев.