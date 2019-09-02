Бишкек, 2 сентября, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Киргизии опровергло появившуюся в украинских и киргизских СМИ информацию о том, что арестованный в столице Украины вооруженный мужчина является выходцем или гражданином Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

При этом МИД ссылается на данные, полученные от полиции Украины по запросу внешнеполитического ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в прессе появились публикации о том, что в Киеве якобы арестовали гражданина Киргизии, в сумке у которого при досмотре обнаружен пистолет, сменные магазины и боеприпасы к нему, а также три осколочных гранаты.