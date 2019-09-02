Ашхабад, 2 сентября, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об освобождении Язмырата Мухамметмырадова от поста генерального директора Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства

Gagauz.md Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

Отмечается, что Мухамметмырадова уволили с формулировкой: «за серьезные недостатки, допущенные в работе». Ранее туркменский лидер неоднократно объявлял ему выговоры за некачественное исполнение обязанностей.

Вместо него на эту должность президент назначил Батыра Аманова, который с января 2018 года и до настоящего момента занимал пост заместителя председателя госконцерна «Туркменгаз».